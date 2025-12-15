In un contesto di crescente tensione internazionale, il console Carrai denuncia come l'Occidente stia assecondando l'odio, sottolineando le ambiguità nelle condanne alle recenti stragi. Le sue parole arrivano in seguito alla tragedia di Sydney, evidenziando il clima di preoccupazione e le divisioni nella risposta globale agli attentati.

Quotidiano.net - Il console Carrai: "L'Occidente asseconda l'odio. Troppi distinguo nella condanna delle stragi"

Firenze, 15 dicembre 2025 – “L’Occidente sta assecondando l’odio”. È tranchant Marco Carrai, console onorario di Israele, a poche ore dalla strage di Sydney. Carrai, l’antisemitismo è davvero così forte oggi? “Ha notato come non ci sia stata assolutamente una corsa a condannare l’episodio? Per ora ho sentito solo le parole forti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di Matteo Renzi. Poi certo arriveranno altre reazioni ma vedrà che molte saranno del genere: “Condanniamo l’episodio, però.””. Però? “Però se le cercano! Come se la persecuzione degli ebrei sia un fatto post 7 Ottobre. Lo sono da sempre e lo saranno per sempre”. Quotidiano.net

