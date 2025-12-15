Il Comune di Spoltore sarà capofila dell' ambito sociale 16 anche nel 2026

Il Comune di Spoltore continuerà a ricoprire il ruolo di capofila dell'ambito sociale distrettuale 16 anche nel 2026. La decisione è stata presa durante l'ultima conferenza dei sindaci dell'11 dicembre, che ha approvato la proroga della validità del piano sociale e confermato Spoltore come ente coordinatore dell'area.

Welfare, budget da 8,5 milioni: Spoltore capofila dell’ambito sociale anche nel 2026 Spoltore è confermata Comune capofila dell’ambito sociale distrettuale n.16, con un budget complessivo di circa 8,5 milioni di euro per i servizi socio-assistenziali. La decisi - facebook.com facebook