il comune di spoltore ricorda italo basilisco nella giornata delle persone scomparse

Il Comune di Spoltore ricorda Italo Basilisco in occasione della Giornata Nazionale delle Persone Scomparse, celebrata sabato 13 dicembre. Il sindaco Chiara Trulli e l'amministrazione esprimono vicinanza alle famiglie coinvolte, riaffermando l'importanza di sensibilizzare sulla difficile realtà delle persone scomparse e delle loro famiglie.

?Il sindaco Chiara Trulli e l'amministrazione comunale di Spoltore, in occasione della Giornata Nazionale delle Persone Scomparse che si è celebrata sabato 13 dicembre, desidera esprimere la sua profonda vicinanza a tutte le famiglie che vivono nel dolore e nell'incertezza, attendendo un loro. Ilpescara.it

