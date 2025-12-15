Il Comune di Spoltore avvia l' erogazione dei buoni spesa

Il Comune di Spoltore ha avviato la distribuzione dei buoni spesa, con consegne programmate nelle giornate del 16 e 17 dicembre 2025. L'iniziativa mira a sostenere le famiglie del territorio, con orari stabiliti dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 17. La distribuzione rappresenta un intervento importante per il sostegno alle fasce più deboli.

