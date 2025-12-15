© Napolitoday.it - Il Comune di Napoli attiva la piattaforma digitale "CimiteroWeb": la novità

Il Comune di Napoli comunica che, a partire da martedì 16 dicembre, sarà attiva la nuova piattaforma digitale CimiteroWeb per l'inoltro online delle pratiche cimiteriali.L’accesso al sistema sarà consentito ai cittadini esclusivamente tramite SPID o CNS. Le imprese funebri potranno accedere. Napolitoday.it

Natale a Napoli 2025, una città in festa

Il Comune di Napoli punta sulla cultura: stanziati 3 milioni di euro di investimenti - Sono online gli avvisi pubblici “Cultura Napoli 2026” e “Cultura è partecipazione” per un palinsesto annuale di iniziative da svolgersi nelle dieci Municipalità cittadine ... napolitoday.it

Napoli, piattaforma sugli scogli. Ora il Comune rilancia: «Progetto per Posillipo» - Al vaglio c’è anche la possibilità di presentare un progetto per la spiaggia di San Giovanni a Teduccio, tornata fruibile grazie anche all’impegno dell’assessorato al Mare di Edoardo Cosenza. ilmattino.it

Prende il via domani, da Scampia, , la rassegna di iniziative promossa e finanziata dalla Municipalità 8 del Comune di Napoli. Un ricco cartellone di eventi distribuiti su tutto il territorio. Piazze, parrocchie, scuole; animazione di strada p - facebook.com facebook