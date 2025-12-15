Il Comune di Capolona si conferma anche nel 2024 il più virtuoso nella raccolta differenziata della provincia di Arezzo, raggiungendo una percentuale del 78,30%. Un risultato che riflette l'impegno dei cittadini e la coscienza ambientale condivisa, consolidando il primato locale e contribuendo a un futuro più sostenibile.

© Lanazione.it - Il Comune di Capolona, si conferma anche per il 2024, il più virtuoso nella raccolta differenziata

Arezzo, 15 dicembre 2025 – Il Comune di Capolona, con il suo territorio, con il 78,30% si conferma, anche per il 2024, il più virtuoso nella raccolta differenziata, confermando il primato della provincia aretina con percentuali che hanno toccato l’ 83% in alcuni mesi, ed è secondo nella classifica dei ricicloni tra le provincie di Arezzo, Grosseto e Siena Mario Francesconi Sindaco del Comune di Capolona: “Un risultato che premia soprattutto il cittadino che da anni ha a cuore la salvaguardia dell’ambiente con la consapevolezza individuale che trasforma un obbligo in una responsabilità condivisa per un futuro più sostenibile. Lanazione.it

Il Comune di Capolona si conferma anche per il 2024 il più virtuoso nella raccolta differenziata - Arezzo, 15 dicembre 2025 – Il Comune di Capolona, con il suo territorio, con il 78,30% si conferma, anche per il 2024, il più virtuoso nella raccolta differenziata, confermando il primato della ... msn.com