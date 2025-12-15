Il Coming of Age secondo Percy Jackson | crescere come semidei crescere come adolescenti

Il Coming of Age di Percy Jackson esplora la crescita dei giovani semidei attraverso le avventure nell'universo dell'Olimpo, un percorso di formazione che riflette le sfide dell'adolescenza. La serie rappresenta un viaggio di maturità non solo per i protagonisti, ma anche per gli autori e i lettori, unendo il racconto epico alla scoperta di sé.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è insieme il viaggio dell'eroe e un romanzo di formazione, e non soltanto per i giovani protagonisti della serie, ma anche per i loro interpreti. Nessuno come Percy Jackson unisce tradizione e modernità. Questo perché è un eroe di due mondi: l'Antica Grecia, tra miti e leggende, e la contemporaneità tecnologica della sua parte umana, in cui anche i cellulari vengono rintracciati da forze più grandi dell'umanità. Dopo aver scoperto di essere un semidio, figlio di un'umana e di Poseidone, che controlla l'acqua e gli oceani, deve affrontare una serie di sfide, che ricordano proprio quelle degli eroi mitologici, per raggiungere determinati obiettivi. Movieplayer.it

