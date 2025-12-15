Il Circolo Schermistico Dauno si distingue alla Gara Interregionale U14 di sciabola, svoltasi il 14 dicembre a Baronissi. L'evento ha visto la partecipazione di numerose società provenienti dal Centro-Sud Italia, offrendo un'importante occasione di confronto e crescita per i giovani atleti del circolo.

© Foggiatoday.it - Il Circolo Schermistico Dauno protagonista alla Gara Interregionale U14 di sciabola

Importanti risultati per il Circolo Schermistico Dauno in occasione della Gara Interregionale U14 di sciabola, svoltasi il 14 dicembre a Baronissi, che ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutto il Centro-Sud Italia. Il sodalizio foggiano si è distinto non solo per gli. Foggiatoday.it

Circolo Schermistico Dauno Foggia

Due ori e un argento per il Circolo Schermistico Forlivese alla seconda prova regionale Assoluti - Una giornata intensa, che ha visto il club forlivese protagonista sia nella spada maschile sia in quella femminile, confermando la solidità del movimento e la qualità del lavoro svolto in sala ... forlitoday.it

Cena degli Auguri di Natale 2025 al nostro Circolo . Oltre 100 presenze, veramente un dato incoraggiante per il ns movimento schermistico ! ! ! Ottima compagnia, divertimento ed una cena veramente ben organizzata dal nostro Presidente Landucci e da tutti i - facebook.com facebook