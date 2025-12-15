Il Cile svolta a destra | l’ultraconservatore Kast è il nuovo presidente

Il Cile ha scelto una svolta a destra con l’elezione di Josè Antonio Kast come nuovo presidente. Con il 58% dei voti nel ballottaggio, l’ultraconservatore ha conquistato la vittoria, segnando un cambiamento significativo nella politica cilena e portando il paese verso una direzione più conservatrice.

Una vittoria netta che porta il Cile a destra. Josè Antonio Kast, ultraconversavore, ha vinto le elezioni con il 58% dei voti, imponendosi nel ballottaggio per le presidenziali cilene. Sconfitta la comunista Jeannette Cara, che si è fermata al 42% dei consensi. Proprio Jara ha ammesso la sconfitta scrivendo su X che “la democrazia si è espressa in modo forte e chiaro: ho appena parlato con il presidente eletto Kast per augurargli il successo per il bene del Cile”. Il candidato conservatore ha vinto dopo una lunga campagna elettorale in cui i temi più discussi sono stati quelli della sicurezza e dei migranti. Lanotiziagiornale.it

CILE, SVOLTA A DESTRA: - Per la prima volta nella storia del Cile, un sostenitore dichiarato dell'ex dittatore Augusto Pinochet è riuscito a conquistare il palazzo presidenziale de La Moneda attraverso il voto democratico. 9colonne.it