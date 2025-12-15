Il Cile fa la sua più grande svolta a destra Chi è e cosa farà José Antonio Kast

Il Cile ha assistito a un'importante svolta politica con la vittoria di José Antonio Kast, candidato di estrema destra, alle presidenziali. Con oltre il 58% dei voti, Kast rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle tradizioni politiche del paese, segnando una svolta a destra nella storia recente del Cile.

Con più del 58% dei voti, il candidato di estrema destra, José Antonio Kast, ha vinto le elezioni presidenziali in Cile. Nonostante la candidata di sinistra Jeanette Jara sia stata la più votata nel primo turno, al ballottaggio di ieri Kast ha raccolto più consenso, confermandosi trionfatore con grande stacco. Secondo alcuni media internazionali, si tratta della “più grande svolta a destra dal ritorno della democrazia 35 anni fa”. Ha giocato a favore di Kast l’aggiunta dei voti di tutti i candidati di destra che sono stati sconfitti nel primo turno e che hanno deciso di sostenerlo: Johannes Kaiser ed Evelyn Matthei. Formiche.net

Mi congratulo con l’amico @joseantoniokast per il grande successo ottenuto alle elezioni presidenziali del Cile. Italia e Cile sono nazioni amiche e sono certa che le nostre relazioni bilaterali diventeranno ancora più forti, a partire da temi come la cooperazion x.com

