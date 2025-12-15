Il Cenaia conquista una vittoria fondamentale, con un risultato di 1-0 contro il Larcianese. La partita, decisa da un gol nel primo tempo, segna un momento di svolta per la squadra, che ora guarda con fiducia ai prossimi impegni. Ecco i dettagli e le formazioni di un incontro ricco di emozioni e di significato per entrambe le compagini.

© Sport.quotidiano.net - Il Cenaia prende il volo: "I risultati ora arrivano"

LARCIANESE 0 CENAIA 1969 1 LARCIANESE: Della Pina, Porciani, Martinelli (8’ st Maffei), Marianelli, Salerno, Belluomini (31’ st Bagni), Crecchi, Minardi (38’ st Falorni), Rosselli, Mariani (29’ st Michelotti), Ba (14’ st Mallardo). All. Cerasa. CENAIA: Castaldi, Sartini (31’ st Arcidiacono), Fischer, Bianchi (21’ st Kokanzo), Signorini, Lischi, Santagata, Provinzano, Maestu (33’ st Busiello), D’Agosto, Remedi (18’ st Boumarouan). All. Sena. Arbitro: Bigongiari di Lucca. Marcatore: al 46’st Santagata. Il Cenaia raccoglie la seconda vittoria consecutiva espugnando il campo della Larcianese. "Incominciamo ad essere una squadra giusta per la categoria – è il commento di un dirigente verdearancione a fine partita – e ora stanno arrivando anche i risultati. Sport.quotidiano.net

Terricciola SiCura, Elena Baldini Orlandini: una Terricciola più bella e valorizzata nello sport

Rosa e Nero SAS. . Trasforma una semplice pallina in un capolavoro di Natale! Con gli Art Marker tintaUNITA® ogni dettaglio prende vita: colori brillanti, zero stress e massima creatività. Pronti a creare decorazioni che faranno dire wow Solo in ca - facebook.com facebook