L’ordine dell’Office of the Director of National Intelligence di vietare le attività di Acronis rappresenta più di un semplice provvedimento amministrativo: evidenzia un nuovo confine invisibile nella sicurezza nazionale americana, sottolineando le tensioni tra tecnologia, geopolitica e controllo strategico. Un caso che apre riflessioni sulle implicazioni di questa decisione nel panorama globale e digitale.

© It.insideover.com - Il caso Acronis e il nuovo confine invisibile della sicurezza americana

Il divieto imposto dall’ Office of the Director of National Intelligence all’azienda svizzera Acronis non è un incidente amministrativo, ma un segnale politico e strategico. È la prima applicazione pubblica e sostanziale del Federal Acquisition Supply Chain Security Act, la legge che consente agli Stati Uniti di espellere un fornitore non per ciò che ha fatto, ma per ciò che potrebbe rappresentare. In altre parole, non una sanzione, ma una misura preventiva fondata su valutazioni di rischio classificate. Acronis, profilo occidentale e sospetto sistemico. Acronis è un attore pienamente integrato nel mercato globale della cybersicurezza: sede in Svizzera, governance internazionale, clienti in oltre 150 Paesi, prodotti avanzati per backup e protezione dei dati. It.insideover.com

