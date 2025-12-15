Il carovita non risparmia neppure il Natale | per le famiglie aumenti dell’8,9% nel carrello delle Feste

Il Natale si fa più difficile per le famiglie, con un aumento dell’8,9% nel costo dei prodotti alimentari tradizionali per le festività. La recente indagine di Adoc ed Eures evidenzia come il carovita colpisca anche le Feste, mettendo a rischio il budget natalizio e rendendo più difficile affrontare le spese di fine anno.

Il carovita non risparmia le famiglie a Natale. Anzi. Il rischio è un nuovo salasso. Lo rivela la nuova indagine “Natale, prezzi alle stelle” condotta da Adoc ed Eures – Ricerche Economiche e Sociali – che ha analizzato la dinamica dei prezzi dei prodotti alimentari tradizionali del carrello della spesa di Natale. L’analisi ha monitorato 80 prodotti in 8 principali insegne della GDO, concentrandosi sui dolciumi e bevande tipiche come panettoni, pandori, torroni, spumanti e superalcolici. Il carovita non risparmia le famiglie a Natale. Secondo lo studio, una famiglia tipo spenderà in media 76 euro per l’acquisto di un cesto natalizio standard nel 2025. Lanotiziagiornale.it

