Il Capodanno a Napoli 4 giorni di festeggiamenti | cast e scaletta della serata del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito
Il Capodanno a Napoli si prepara a vivere quattro giorni di festeggiamenti, culminando con la grande serata del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito. La conferenza stampa di presentazione ha svelato il ricco programma di eventi e il cast che animeranno la città, offrendo a residenti e visitatori un’occasione unica per celebrare l’arrivo del nuovo anno.
Tempo di lettura: 7 minuti Si è svolta oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione degli eventi del Capodanno 20252026 che prevede, anche per questa edizione, 4 giorni di festeggiamenti in vari luoghi della città. Durante l’incontro è stato illustrato il programma delle iniziative che animeranno la festa, con particolare attenzione al grande appuntamento di Piazza del Plebiscito e alle attività previste sul Lungomare cittadino. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessore al Turismo e al Commercio Teresa Armato e Ferdinando Tozzi , Delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo. Anteprima24.it
