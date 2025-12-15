Il Capodanno a Napoli si prepara a vivere quattro giorni di festeggiamenti, culminando con la grande serata del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito. La conferenza stampa di presentazione ha svelato il ricco programma di eventi e il cast che animeranno la città, offrendo a residenti e visitatori un’occasione unica per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

© Anteprima24.it - Il Capodanno a Napoli, 4 giorni di festeggiamenti: cast e scaletta della serata del 31 dicembre in Piazza del Plebiscito

Tempo di lettura: 7 minuti Si è svolta oggi, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la conferenza stampa di presentazione degli eventi del Capodanno 20252026 che prevede, anche per questa edizione, 4 giorni di festeggiamenti in vari luoghi della città. Durante l’incontro è stato illustrato il programma delle iniziative che animeranno la festa, con particolare attenzione al grande appuntamento di Piazza del Plebiscito e alle attività previste sul Lungomare cittadino. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Assessore al Turismo e al Commercio Teresa Armato e Ferdinando Tozzi , Delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo. Anteprima24.it

Capodanno Napoli ?? Fuochi d'artificio e botti in tutta la città!

Presentato il Capodanno di Napoli (VIDEO) - La notte del 31 Piazza del Plebiscito si trasformerà in una grande discoteca con Elodie, ... napolivillage.com