Il cantautore Baltimora | Le mie risposte le trovo qui prima di cercare altrove

Edoardo Spinsante, noto come Baltimora, è un cantautore e produttore musicale che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale. Attraverso gli anni, le sue esperienze e riflessioni si sono riflesse nelle sue creazioni artistiche, svelando un percorso ricco di insight e ispirazioni. Gli annali del Carlino ripercorrono la sua storia, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua carriera.

Gli annali del Carlino raccontano gran parte della storia artistica del cantautore e produttore musicale Edoardo Spinsante, in arte Baltimora. Sono trascorsi cinque anni dai tempi del liceo, quando, nel 2020, realizzò uno dei suoi primi videoclip con i compagni del Galilei di Ancona, Leonardo Celsi (il futuro Atarde), Gabbo e Jmane. Nel 2021, ammaliò tutta Italia con la sua voce, vincendo a sorpresa X Factor. Poi gli anni di formazione a Milano, fino alla scorsa estate, quando, tornato a vivere nella sua città, è stato consacrato dal festival Spilla, che lo ha scelto per aprire il concerto di Emma Nolde all'Anfiteatro romano, e dall'Amministrazione comunale, che lo ha voluto per celebrare l'inaugurazione della nuova Scalinata del Passetto.

