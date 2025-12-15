© Agi.it - Il "Canile va in città" trova nuove famiglie ai cani dei canili di Roma

AGI - Grande successo per l'ottava edizione de Il canile va in città, iniziativa del Garante per la tutela del benessere degli animali Patrizia Prestipino, nominata dal sindaco Roberto Gualtieri, per favorire l'adozione e dei cani del canile. L'evento "natalizio" si è svolto domenica 14 dicembre al laghetto dell'Eur, all'interno del villaggio di Natale allestito nel parco. A sfilare su un apposito red carpet sono stati 23 cani di cui 11 provenienti dalla struttura di Ponte Marconi e 12 dal grande canile della Muratella. In passerella, sono andati, rigorosamente seguiti da un accompagnatore di fiducia facente parte del personale, canetti e cagnoloni di tutte le razze e incroci possibili, uno più bello dell'altro. Agi.it

