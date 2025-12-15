Il campione regionale di boxe Laurent Nimbo racconta la sua fuga in Italia e il riscatto con lo sport Video

Laurent Nimbo, campione regionale di boxe, condivide il suo percorso di fuga dal Camerun, segnato da un viaggio drammatico e un naufragio. Arrivato a Modena, ha ricostruito la sua vita grazie alla passione per lo sport, vivendo ora con la moglie e la figlia. La sua storia è un esempio di speranza e rinascita.

Il camerunense è fuggito dal suo Paese in guerra. Il viaggio con naufragio sul barcone e l'arrivo a Modena: "Vivo qui con mia moglie e la nostra meravigliosa figlia".

