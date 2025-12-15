Valerio Braschi, vincitore di MasterChef Italia, ha annunciato il suo matrimonio con Ludovica Franco, a cui ha fatto la proposta nella suggestiva cornice di Hyde Park, a Londra. L’evento segna un importante passo nella vita del campione, celebrato in una delle città più affascinanti del mondo.

Il campione di Masterchef Valerio Braschi e la proposta di matrimonio a Ludovica: "Ha detto sì nella città più bella del mondo"

Rimini, 15 dicembre 2025 – Valerio Braschi si sposa. Il vincitore della sesta edizione di MasterChef Italia ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Ludovica Franco domenica scorsa, scegliendo come cornice uno dei luoghi più iconici d’Europa: Hyde Park, nel cuore di Londra. Un momento intimo e simbolico, che lo chef romagnolo ha deciso di condividere sui social, nonostante la consueta riservatezza sulla sua vita privata. Tellynonpiangere dopo X Factor: gli hurrà in pizzeria, gli amici speciali, i futuri concerti. “Bisogna credere in quello che si è” "Ha detto sì nella città più bella del mondo”. Ilrestodelcarlino.it

Il meglio di Valerio Braschi a MasterChef Italia

