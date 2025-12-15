Il caffè di Concorezzo Tutto il gusto del territorio

Scopri il caffè di Concorezzo, un prodotto che incarna i sapori e le tradizioni del territorio. Dalla produzione alla tostatura, tutto avviene nel cuore della città, garantendo freschezza e qualità. Un esempio di filiera corta e di eccellenza locale, che trasforma il caffè in un vero e proprio simbolo di identità e gusto.

Dopo la polenta, la crema e il puzzle nasce il caffè di Concorezzo. Filiera corta, tutta concentrata in città, la miscela è tostata e confezionata in una manciata di chilometri. È il nuovo prodotto legato al territorio pensato per il Natale, con anche un importante risvolto solidale: parte del ricavato sarà destinato agli Alpini di casa. Il mix, selezionato in modo artigianale per la moka, celebra l’eccellenza locale e invita a rallentare, a prendersi un momento per sé in un periodo dell’anno frenetico e pieno di impegni. Anche l’etichetta e le latte sono prodotte qui. Un vero lavoro di squadra tra artigiani, professionisti e aziende locali, con l’obiettivo di creare un prodotto nuovo capace di valorizzare il territorio e la comunità. Ilgiorno.it

Il caffè delle Corti Concorezzo è una miscela artigianale e solidale, interamente locale: parte del ricavato sarà destinata agli Alpini della città. - facebook.com facebook