Il Bologna cerca di rompere il digiuno contro la Juventus, ma il tabù al Dall’Ara continua. Nonostante gli sforzi, i bolognesi non riescono a sconfiggere i bianconeri da oltre 27 anni, e la partita del 14 dicembre 2025 conferma ancora una volta questa difficile tradizione.

Il Bologna non molla, ma al Dall'Ara la Juventus vince ancora

Bologna, 14 dicembre 2025 – Niente, il tabù Juve resta e resterà ancora da sfatare per il Bologna, come da 27 anni e passa a questa parte al Dall’Ara. Fanno festa Spalletti – decisivo con i cambi nella ripresa - e la Vecchia Signora, che non fa scintille, ma è cinica quanto basta e attenta, nel concedere poco, nel primo tempo, e pressoché nulla, nella ripresa, ai rossoblù. A mettere una pietra, con largo anticipo, sulle speranze dei Bfc, l’espulsione di Heggem, che a 20’ dal termine si fa cacciare provando a rimediare ad un suo errore di valutazione dopo contrasto aereo con Openda, poi frenato al limite dell’area prima di entrare a tu per tu con Ravaglia. Sport.quotidiano.net

