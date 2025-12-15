Il bisticcio del progetto dell’ex Inam Fratelli d’Italia attacca l’ex sindaco Minerva
Il progetto di riqualificazione dell’ex Inam a Gallipoli, volto alla realizzazione di un centro sociale polivalente per persone con differenti abilità, ha suscitato forti polemiche. Dopo un passo indietro, la controversia si sposta nel dibattito pubblico, evidenziando tensioni tra le parti coinvolte e riflessioni sulle future prospettive dell’intervento.
GALLIPOLI – Dopo il brusco passo indietro per il progetto di realizzazione di un centro sociale polivalente per persone con differenti abilità mediante il recupero funzionale dell'edificio “ex Inam” di via XX Settembre e via Perrone a Gallipoli, la questione si sposta nell’ambito della. Lecceprima.it
