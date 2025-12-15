Il biglietto della Lotteria Italia estratto il 14 dicembre e non passato ad Affari Tuoi | dove è stato venduto

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 14 dicembre non è stato annunciato nel programma Affari Tuoi, suscitando curiosità e interrogativi tra i partecipanti. La ricerca del biglietto fortunato si concentra sulle zone di vendita e sui canali attraverso cui potrebbe essere stato acquistato, sollevando dubbi sulla distribuzione delle vincite.

Immagine generica

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 14 dicembre non è stato annunciato nel programma Affari tuoi. Ecco quale è il numero del tagliando che si porta a casa 10mila euro, la serie e la città di vendita. Fanpage.it

I 5 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 - Affari tuoi 06/01/2025

Video I 5 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024 - Affari tuoi 06/01/2025

biglietto lotteria italia estrattoIl biglietto della Lotteria Italia estratto il 14 dicembre e non passato ad Affari Tuoi: dove è stato venduto - Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 14 dicembre non è stato annunciato nel programma Affari tuoi ... fanpage.it

biglietto lotteria italia estrattoIl biglietto della Lotteria Italia estratto il 12 dicembre ad Affari Tuoi - Ad Affari Tuoi, nella puntata del 12 dicembre, è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri ... fanpage.it