Il big match finisce pari L’Angelana resta in testa

Un emozionante incontro tra Pietralunghese e Angelana si conclude con un pareggio, mantenendo l'Angelana in testa alla classifica. La partita, combattuta e equilibrata, ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto, offrendo uno spettacolo di grande livello. Ecco i dettagli della sfida e le formazioni scese in campo.

PIETRALUNGHESE 1 ANGELANA 1 PIETRALUNGHESE (4-3-3): Abibi; Naticchi, Met Hasani, Nuti, Simoncini; Esposito (42'st Gatti), Giambi, Piccioli (18'st Pauselli); Mangiaratti, Rossi (26'st Cori), Calderini (18'st Tersini). A disp.: Casciani, Martinelli, Bruzzesi, Nicoli, Berettini. All.: Emanuele Francioni (squalificato Pierotti). ANGELANA (4-3-3): Buini; Marocchi, Sedran, Vieira, Tarpanelli; Proietti, Brunetti, Allende (12'st Bernabucci); Riommi (12'st Malltezi), Colombi, Salis. A disp.: Comez, Cesaretti, Melillo, De Santis, Roscini, Aronni. All.: Valeriano Recchi ARBITRO: Lelli di Cesena (Giovanardi e Vagnetti).

