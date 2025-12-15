Igor Protti premiato come sportivo dell’anno alla carriera Come sto? Come sulle montagne russe Che emozione fare il tedoforo
Igor Protti, ex bomber di Livorno e Bari, è stato insignito del titolo di Sportivo dell’Anno 2025 dall’Associazione Stampa Toscana. La premiazione celebra la sua lunga carriera nel calcio e il suo contributo allo sport, con Protti che ha condiviso le emozioni legate a questo importante riconoscimento, paragonandole alle montagne russe.
Firenze, 15 dicembre 2025 – Igor Protti, ex bomber di Livorno e Bari (tra le varie squadre dove ha giocato e segnato) è stato premiato dall’Associazione stampa toscana come 'Sportivo dell'anno 2025' alla carriera. Il premio ricevuto stasera, ha detto Protti, «è un regalo, è un regalo enorme: ho sempre avuto un buonissimo rapporto con la stampa anche quando giocavo, con i giornalisti perché ho sempre avuto il concetto del rispetto dei ruoli. Il giornalista fa il suo lavoro, bisogna accettare i complimenti e bisogna accettare le critiche quando le cose non vanno bene». Nell’occasione Protti ha parlato del suo stato di salute e della sua lotta contro la malattia: “Dal punto di vista fisico e psicologico si va a giornate, siamo un po’ sulle montagne russe, dei giorni un pò meglio, dei giorni decisamente più bui”. Lanazione.it
