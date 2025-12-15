Ignoti rimuovono l' insegna dell' università d' Annunzio dal complesso della Clarisse a Caramanico

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si è verificato un episodio di vandalismo presso il complesso delle Clarisse a Caramanico, dove ignoti hanno rimosso l'insegna dell'Università d'Annunzio. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si chiede quale possa essere stato il motivo di questo gesto e quali siano le conseguenze per la struttura e il suo prestigio.

ignoti rimuovono l insegna dell universit224 d annunzio dal complesso della clarisse a caramanico

© Ilpescara.it - Ignoti rimuovono l'insegna dell'università d'Annunzio dal complesso della Clarisse a Caramanico

«Abbiamo appreso che alcuni ignoti hanno rimosso l’insegna dell’università d'Annunzio nel complesso delle Clarisse. Si tratta di un gesto grave e inqualificabile, che arreca danno non solo a un bene pubblico, ma all’intera Comunità di Caramanico Terme». È quanto scrive il sindaco Franco Parone. Ilpescara.it