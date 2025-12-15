Le principali notizie dalla Campania di domenica 14 dicembre 2025, tra eventi sportivi, richieste di sedi per il volontariato e sviluppi locali, che segnano la giornata nella regione.

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: Beneveneto devastante, la strega rifila il poker e vola in testa alla classifica

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 14 dicembre 2025. Avellino – L’Organizzazione di Volontariato “L’abbraccio” di Monteforte Irpino chiede la propia sede dopo otto anni di attività di volontariato per servizi socio-sanitari, Le ragioni le spiega il presidente Luca Marano: “U na decisione che non nasce da volontà interna, ma da condizioni economiche e istituzionali diventate ormai insostenib ili. Chiudere una sede non è solo abbassare una serranda. È spegnere una luce”. (LEGGI QUI) Benevento – Strega devastance con un super Simonetti: i giallorossi di Floro Flores vincono per 4-0 e volano in testa alla classifica del girone C (LEGGI QUI) Caserta – Arriva dalla provincia di Caserta e truffa due anziani a Campobasso ma viene scoperto e arrestato dalla Polizia. Anteprima24.it

Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk

Si è tenuta ieri mattina, sabato 13 dicembre, a Giugliano in Campania, importante centro nevralgico della provincia di Napoli, presso la libreria Mare Nero, l’annunciata manifestazione del Movimento Indipendenza - Napoli . Un folto e attento pubblico ha parte - facebook.com facebook