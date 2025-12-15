Le unghie di Natale svelano un volto inaspettato: semplici, corte e chiare, rappresentano un modo elegante e pratico di festeggiare le festività. Questa tendenza invita a optare per manicure sobrie, lasciando spazio alla creatività e alla tradizione, senza rinunciare alla praticità nei giorni di festa.

© Amica.it - Identikit inaspettato delle unghie di Natale: semplici, corte e chiare

Babbo Natale porta come regalo, un dono inatteso per quanto riguarda la manicure dei giorni di Festa. Le unghie Natale 2025 battono ogni previsione, per depositare sotto l’albero, tendenze che fanno restare a bocca aperta. Sia per la loro bellezza ed eleganza, sia per il loro imprevedibile aspetto. Sì, le unghie più ricercate e realizzate, sono semplici e soprattutto sono corte. Con una predominanza di colori chiari e di bianco. Le idee arrivano principalmente da Pinterest, il grande portale dove si cercano i trend per la nail art. Le unghie rosse, così amate e tanto scontate quanto i fiori a primavera (parola di Miranda Priestly), passano in secondo piano. Amica.it

Tutorial Nail Art pallina di Natale!

