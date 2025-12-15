idee per un 2026 magico e speciale

Nel 2026, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospiterà nuovamente uno spettacolo imperdibile, con un cast rinnovato. Le date da segnare sono il 3 e il 4 gennaio, offrendo un’occasione unica per vivere momenti magici e speciali all’inizio dell’anno nuovo.

Lo spettacolo torna, con un nuovo cast, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, per due imperdibili date, il 3 e il 4 gennaio 2026. Grande protagonista, Sergio Bernal, il danzatore dagli occhi di ghiaccio e il fuoco nelle vene. Il divo madrileno, accompagnato dalla sua compagnia, la Sergio Bernal Dance Company, danzerà una trascinante versione, a firma del coreografo Rafael Aguilar, del Boléro di Ravel. Ludovico Einaudi sarà per la prima volta al Lucca Summer Festival (LSF). Dopo un tour mondiale che ha registrato risultati straordinari sui palchi più prestigiosi del pianeta, il celebre compositore e pianista italiano arriva a Lucca con un evento speciale: 24 giugno 2026, Piazza Napoleone, per portare in scena la sua musica in una serata che si preannuncia tra gli appuntamenti più suggestivi dell’estate. Ilgiorno.it

I transiti astrologici del 2026: l’anno del Triangolo Magico - Scopri i transiti principali del 2026: dall’ingresso di Nettuno in Ariete al triangolo magico con Urano e Plutone, fino alle eclissi e ai Nodi Lunari che guideranno un anno di svolte e nuove visioni. virgilio.it

Dove Il Natale è più magico. Sapevi che, fino al 6 gennaio, il piazzale esterno de I Gigli si trasforma in un tripudio di luci, colori e profumi festivi Passeggia tra i nostri mercatini e lasciati tentare da sapori tradizionali, oggetti fatti a mano e idee regalo spe - facebook.com facebook