ICT in Italia 2025 | cresce il digitale raddoppia IA nelle azinede
Il report ICT in Italia 2025 evidenzia una crescita significativa del digitale nel Paese, con un raddoppio dell'intelligenza artificiale nelle aziende. Secondo Istat, le famiglie sono sempre più connesse e le imprese si digitalizzano, sebbene persistano disparità territoriali e di competenze che richiedono interventi mirati per un progresso equilibrato.
Report Imprese e ITC 2025. Istat: famiglie sempre più connesse, imprese digitalizzate ma persistono gap territoriali e di competenze. Nel 2025 il processo di digitalizzazione in Italia continua a crescere, coinvolgendo sempre più famiglie e imprese, ma non senza criticità. È quanto emerge dal Report Imprese e ITC 2025, che analizza la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel Paese, mettendo in luce progressi significativi e persistenti disuguaglianze. Famiglie sempre più connesse. Secondo il report, la grande maggioranza delle famiglie italiane dispone di un accesso a Internet da casa. Puntomagazine.it
#102 Il Valore del Software Italiano
Ict: Italia più digitale, ma l’AI resta lontana - Il settore cresce a doppia cifra ma riduce la redditività, tra aumento dei costi, carenza di competenze e limitata adozione delle tecnologie più avanzate ... giornaledibrescia.it
Mercato Ict italiano a oltre 44,3 miliardi, nel 2025 cresce del 4,5% - Il mercato Ict italiano mantiene per il 2025 una tendenza positiva, con una crescita prevista per l'anno del 4,5%, in continuità con il 4% del 2024, per un valore complessivo di 44,3 miliardi di euro. ansa.it
Cresce il numero degli italiani proprietari di una casa, tra loro anche i più giovani - facebook.com facebook
Perché l’Italia non cresce come Francia e Germania x.com