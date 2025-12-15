ICT in Italia 2025 | cresce il digitale raddoppia IA nelle azinede

Il report ICT in Italia 2025 evidenzia una crescita significativa del digitale nel Paese, con un raddoppio dell'intelligenza artificiale nelle aziende. Secondo Istat, le famiglie sono sempre più connesse e le imprese si digitalizzano, sebbene persistano disparità territoriali e di competenze che richiedono interventi mirati per un progresso equilibrato.

Report Imprese e ITC 2025. Istat: famiglie sempre più connesse, imprese digitalizzate ma persistono gap territoriali e di competenze. Nel 2025 il processo di digitalizzazione in Italia continua a crescere, coinvolgendo sempre più famiglie e imprese, ma non senza criticità. È quanto emerge dal Report Imprese e ITC 2025, che analizza la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel Paese, mettendo in luce progressi significativi e persistenti disuguaglianze. Famiglie sempre più connesse. Secondo il report, la grande maggioranza delle famiglie italiane dispone di un accesso a Internet da casa. Puntomagazine.it

