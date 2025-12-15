i vigili del fuoco in visita ai piccoli del ss annunziata

Questa mattina, una delegazione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto ha visitato i piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale SS Annunziata, portando vicinanza e solidarietà a bambini e bambine in cura.

Tarantini Time Quotidiano Stamattina una delegazione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto ha fatto visita ai bambini e alle bambine ricoverate e in cura nei reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto. Per i bambini è stato un momento di gioia e buonumore: hanno potuto incontrare “gli eroi buoni”, quelli che ci sono sempre quando qualcuno ha bisogno di loro. Dotati di un camion in scala, per far giocare i bambini, i vigili del fuoco hanno consegnato il ricavato da una racconta fondi fatta tra i colleghi del Comando provinciale. Si tratta di mille euro che, attraverso l’Associazione Genitori Tarantini dell’Oncoematologia Pediatrica AGTOE, saranno utilizzati per le esigenze del reparto e per il sostegno alle necessità delle famiglie dei bambini in cura. Tarantinitime.it

