I tre punti non cancellano i dubbi | Salernitana serve un cambio di rotta

L'articolo analizza la situazione della Salernitana, evidenziando come i tre punti ottenuti non siano sufficienti a dissipare i dubbi sulla direzione della squadra. È urgente un cambio di rotta per evitare una banalizzazione del momento, e le questioni da affrontare sono di stretta attualità e importanza. Tempo di lettura: 4 minuti.

Tempo di lettura: 4 minuti Il rischio di una banalizzazione è alto ed è per questo che le cose vanno subito messe in chiaro. La vittoria di Picerno ha risolto numericamente lo stallo nel quale si trovava la Salernitana – che non conquistava i tre punti dalla trasferta di Altamura – ma non ha cancellato i dubbi e le perplessità legati al momento dei granata. I numeri, anzitutto: grazie al successo in terra lucana la squadra di Raffaele resta sostanzialmente te agganciata al vertice e rosicchia due punti al Catania ma. i ma restano tantissimi. Anzitutto i numeri. Alla vigilia del giro di boa la Salernitana resta ad un tiro di schioppo dalla vetta ma ha la certezza che non chiuderà il girone d'andata in testa: le sconfitte contro Catania e Benevento mettono Etnei e Stregoni in una posizione di vantaggio negli scontri diretti, dunque anche in caso di arrivo a pari punti i granata sarebbero dietro.