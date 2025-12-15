i titoli delle trenta canzoni in gara a sanremo

Durante la serata finale di Sanremo Giovani, i 30 artisti in gara hanno annunciato i titoli delle canzoni che presenteranno al Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio. Questa anteprima offre un primo sguardo sulle nuove proposte musicali che animeranno l'edizione 2024 del celebre evento.

Nel corso della serata finale di Sanremo Giovani i 30 big in gara al festival hanno svelato i titoli delle canzoni che porteranno in gara al Festival dal 24 a 28 febbraio. Per quanto riguarda le nuove proposte, ad Angelica Bove e Nicolò Filippucci, vincitori di Sanremo Giovani, si aggiungeranno due artitri di Area Sanremo: Mazzariello e il trio Soniko, Blind & El Ma. Questi i titoli dei brani dei Big in gara: AKA 7even & LDA – Poesie clandestine Arisa – Magica favola Bambole di pezza – Resta con me Chiello – Ti penso sempre Dargen D’Amico – AI AI Ditonellapiaga – Che fastidio! Eddie Brock – Avvoltoi Elettra Lamborghini – Voilà Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Ermal Meta – Stella stellina Fedez e Marco Masini – Male necessario Francesco Renga – Il meglio di me Fulminacci – Stupida sfortuna J-Ax – Italia starter pack Leo Gassmann – Naturale Levante – Sei tu Luchè – Labirinto Lda e Aka 7even – Poesie clandestine Malika Ayane – Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi Nayt – Prima che Patty Pravo – Opera Raf – Ora e per sempre’; Sal Da Vinci – Per sempre sì Samurai Jay – ‘Ossessione Sayf – Tu mi piaci tanto Serena Brancale – Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici Tredici Pietro – Uomo che cade. Panorama.it

SANREMO 2025: TITOLI BRANI - NOTIZIE E PLAYLIST

