I testimoni da terra e dall’aereo | Le ali collassate precipitavano | Credo che non si siano visti

Testimoni oculari e ricostruzioni dall’aereo raccontano gli attimi drammatici in cui le ali dei paracadutisti si sono toccate a pochi metri dal suolo, causando il collasso dei paracadute e una precipitazione improvvisa. Un istante di circa tre secondi che ha messo in pericolo la vita di Ermes Zampa e Violetta Laiketsion durante un lancio.

Un attimo. Forse tre secondi. È tutto il tempo che hanno avuto Ermes Zampa e Violetta Laiketsion quando, a pochi metri dal suolo, i loro paracadute si sono toccati, hanno perso portanza e sono collassati. Una fatalità avvenuta nella fase più delicata di ogni lancio: l’atterraggio. A raccontarlo, con la voce ancora segnata dallo shock, sono istruttori e paracadutisti che conoscevano entrambi da una vita. "Quando due paracadute ad ala si toccano, perdono immediatamente la portanza e vengono giù - spiega Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo -. Li ho visti quando erano già collassati. Ilrestodelcarlino.it

