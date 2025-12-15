I ‘SuperEroi Acrobatici’ arrivano dal cielo e fanno tappa all’ospedale Buzzi di Milano

I ‘SuperEroi Acrobatici’ sono arrivati dall’alto per regalare sorrisi e momenti di allegria ai piccoli pazienti dell’Ospedale Vittore Buzzi di Milano. Uno spettacolo coinvolgente e sorprendente ha animato la giornata, portando entusiasmo e speranza a bambini e loro familiari in un’occasione speciale.

Milano, 15 dicembre 2025 – Una giornata indimenticabile per i bambini e le famiglie presenti all ' Ospedale Vittore Buzzi di Milano. In occasione delle festività natalizie, i loro supereroi preferiti, tra cui Batman, Spiderman, Ironman e Hulk, si sono calati dal tetto dell'ospedale per portare un messaggio speciale di forza e coraggio. Dopo la spettacolare discesa dall'alto, i supereroi sono entrati nei reparti pediatrici per incontrare i piccoli pazienti, portando un momento di serenità alle famiglie e consegnando doni natalizi acquistati grazie al prezioso supporto di REair, company milanese di ricerca, sviluppo e produzione attiva nel campo delle eco-tecnologie per la depurazione dell'aria esterna e interna agli edifici e Sofisolar, realtà meneghina specializzata nel settore delle energie rinnovabili. Nel pomeriggio di oggi, domenica 14 dicembre, i supereroi acrobatici di ADVS Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell'ospedale, in collaborazione con l'Associazione DonatoriNati – Polizia di Stato si sono esibiti nella performance più attesa del Natale: