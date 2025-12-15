I soliti a Roma | così i volontari dell'Oipa aiutano i clochard che vivono in strada con i cani

A Roma, i volontari dell'Oipa avviano un nuovo progetto dedicato a supportare i senzatetto che convivono con i loro cani. L'iniziativa mira a offrire assistenza e conforto a chi vive in strada, rafforzando il legame tra le persone senza dimora e i loro amici a quattro zampe.

Parte un nuovo progetto dell'Oipa per aiutare le persone senza fissa dimora che vivono nelle strade della Capitale insieme a un cane. La delegata e etologa Francesca Lavarini spiega su Kodami: "Almeno il 10% di coloro che abbiamo incontrato vive con un animale al seguito. E' il loro unico e grande affetto e sono davvero pochi i casi di sfruttamento". Fanpage.it

Agenti in pensione e volontari. Per i (pochi) vigili di Roma arrivano i rinforzi - Nonostante le nuove assunzioni, arriveranno a 1300 in tutto, l’organico dei “caschi bianchi” è ancora ben lontano dal ... romatoday.it

Diocesi: Roma, oggi nasce l’Associazione Volontari Caritas Odv - Un ente con finalità solidaristiche e di utilità sociale promosso dalla Caritas diocesana di Roma, destinata ai volontari che operano in particolare nelle opere- agensir.it

