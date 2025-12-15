I social network l’antidoto non la malattia

I social network sono spesso visti come fonti di problemi, ma possono anche rappresentare un antidoto. Un’immagine iconica, radicata nella memoria collettiva europea, si staglia tra i palazzi di Bruxelles e le istituzioni antitrust, evocando riflessioni sul ruolo e l’impatto di queste piattaforme nel contesto attuale.

© Ilfoglio.it - I social network, l’antidoto non la malattia C’è un’immagine potente, indelebile nella memoria culturale europea, che sembra aleggiare, spettrale e ammonitrice, sopra i palazzi di Bruxelles e le sedi delle autorità antitrust di mezzo continen. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it … che una birra tra amici è il miglior social network della storia! Via Parma 30 7 su 7 pranzo 12-15 happy hour 18-19. sera dalle 18,00 per prenotazioni 351 803 3576 . #birrificiotorino #quellidiviaparma #fermentoincittà . #torino #torinoèlamiacitt - facebook.com facebook