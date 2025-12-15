I setti albanesi di Langhirano accusati di gestire un traffico di coca purissima in arrivo dalla Bolivia

Zazoom 15 dic 2025

Sette cittadini albanesi residenti a Langhirano sono coinvolti in un'indagine sulla gestione di un traffico internazionale di cocaina proveniente dalla Bolivia. L'operazione della Procura di Foggia ha portato all'adozione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 persone, evidenziando un'importante attività criminale nel settore dello spaccio di droga.

Sono sette cittadini albanesi residenti a Langhirano gli indagati parmensi nell'ambito della maxi operazione antidroga, portata avanti della Procura della Repubblica di Foggia, che ha portato a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 persone, di cui 19 finite in carcere e 5 agli. Parmatoday.it