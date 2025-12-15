I segreti di CasaPound verranno svelati a Monza

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monza verranno svelati i retroscena di CasaPound attraverso le testimonianze di chi ne ha fatto parte. L'articolo ripercorre l’esperienza di un ex membro, che dal 2003 ha vissuto in prima persona le dinamiche del movimento, offrendo uno sguardo interno su un fenomeno politico e sociale ancora molto discusso.

i segreti di casapound verranno svelati a monza

© Monzatoday.it - I segreti di CasaPound verranno svelati a Monza

“La paura, e la voglia di raccontare tutto. Ho iniziato a frequentare CasaPound nel 2003. Prima avevo frequentato altri gruppi neofascisti, per esempio Meridiano Zero, quello dove è transitato anche il ministro Alessandro Giuli. Cercavo un luogo dove incontrarmi con altri fratelli che. Monzatoday.it

I segreti di CasaPound verranno svelati a Monza - Comincia così “Il libro segreto di CasaPound” scritto dal giornalista di Repubblica Paolo Berizzi e che sarà presentato mercoledì 17 dicembre alle 20. monzatoday.it