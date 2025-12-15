I rapporti con Blu Banca e i 170 conti intestati da Mr Asfalto Potevo muovermi con estrema praticità

L'inchiesta della procura di Roma coinvolge Mirko Pellegrini, noto come ‘Mister Asfalto’, e i rapporti con Blu Banca, che ha gestito 170 suoi conti. Pellegrini ha dichiarato di poter operare con grande facilità grazie a questa collaborazione, sollevando questioni sulla trasparenza e le modalità delle sue attività finanziarie.

Anche Blu Banca è finita al centro dell'inchiesta della procura di Roma che vede tra i protagonisti principali Mirko Pellegrini, l'uomo conosciuto anche come 'Mister Asfalto'. Nell'inchiesta compaiono anche i nomi di figure presenti nell'organigramma dell'istituto di credito.Tanto che, lo scorso. Dopo un'ispezione di Bankitalia. Il direttore generale si è dimesso, il 16 assemblea dei soci. "Governance troppo intrecciata con il territorio, con la politica locale e con rapporti sedimentati nel tempo"