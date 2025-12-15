I peluche Labubu spopolano anche sul mercato del falso | 400 pupazzi contraffatti sequestrati a Benevento

I peluche Labubu, molto apprezzati a livello internazionale, sono al centro di un'operazione di sequestro a Benevento, dove sono stati scoperti oltre 400 pupazzi falsificati venduti illegalmente durante un mercatino natalizio. La diffusione dei prodotti contraffatti rappresenta un rischio per la sicurezza dei consumatori e per il valore del marchio originale.

I famosi peluche, famosi in tutto il mondo, erano stati contraffatti e messi in vendita in un mercatino natalizio a Benevento. Fanpage.it Il LABUBU più COSTOSO del MONDO #labubu #curiosità #toys Oltre 400 peluche Labubu contraffatti a Benevento - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Benevento hanno sequestrato di oltre 400 peluche contraffatti, conosciuti come “Labubu”. rainews.it

Labubu a prezzi stracciati, erano falsi. Migliaia di peluche sotto sequestro - Cecina (Livorno), 24 novembre 2025 – I finanzieri della Compagnia di Cecina hanno sequestrato oltre 8mila giocattoli contraffatti, di cui oltre duemila 2000 famosi e costosi peluche Labubu. lanazione.it

