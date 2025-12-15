I paracadute intrecciati in volo | Ermes e Violetta tragico schianto a Fano

Il 14 dicembre 2025 a Fano, un lancio di paracadute si trasforma in tragedia: in soli tre secondi, un volo che prometteva emozioni si conclude in un tragico incidente. Ermes e Violetta, esperti paracadutisti, hanno vissuto un momento che ha cambiato per sempre le loro vite e quella di chi li conosceva.

Fano (Pesaro e Urbino), 14 dicembre 2025 – Tre secondi. È il tempo che separa un lancio perfetto da una tragedia irreversibile. A pochi metri da terra, due paracaduti si sfiorano, collassano e precipitano insieme. Non c’è spazio per manovre, non c’è tempo per reagire. Così, oggi poco dopo mezzogiorno, il cielo sopra la scuola di paracadutismo Skydive di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, si è trasformato in un luogo di morte, portandosi via Ermes Zampa, 70 anni, e Violetta Laiketsion, 63, due veterani di questo sport. “Non si sono visti, è stata una fatalità”, ripetono tra le lacrime amici e colleghi. Ilrestodelcarlino.it

