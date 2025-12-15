I nuovi vicini di William e Kate Middleton non sono affatto contenti

William e Kate Middleton si sono trasferiti al Forest Lodge nel Windsor Great Park, attirando l'attenzione della comunità locale. Tuttavia, il loro arrivo ha generato tensioni tra i nuovi vicini, che non sono rimasti entusiasti di questa presenza, creando alcuni disguidi nella zona.

