I Neet erano quasi il 20% dei giovani a Castello e Borgonovo | troppi abbandoni alle superiori

A Castello e Borgonovo, quasi il 20% dei giovani sono Neet, con molti che abbandonano le scuole superiori. Edi Onlus, organizzazione impegnata nei diritti dell'infanzia e dell’adolescenza, lancia un progetto gratuito per offrire supporto e opportunità di ripartenza ai giovani in difficoltà.

Edi Onlus, ente che si occupa di educazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale, annuncia l'avvio dell'iniziativa gratuita che offre un "aiuto per ripartire" a persone giovani. L'intervento è una risposta diretta e tempestiva alle evidenze emerse dalla "Mappatura.