I mercatini di Natale sono nazisti bufera sulla tv pubblica francese
Una recente polemica ha scosso la televisione pubblica francese, accusata di aver trasmesso contenuti ritenuti offensivi nei confronti dei mercatini di Natale, definiti
Il Natale dovrebbe essere una festa che unisce e che mette pace ma sembra che in Europa sia diventata l'esatto opposto. Imolaoggi.it
5 cose da NON fare a Praga - Gli errori da evitare
I mercatini di Natale sono nazisti. Bufera sulla tv pubblica francese che cancella tutto - FranceInfo ha giustificato il titolo del video pubblicato sui social come una necessità di estrema sintesi ma la polemoca nel frattempo è divampata ... msn.com
Germania, è stato sventato un attentato ai mercatini di Natale: ecco come - Secondo le prime ricostruzioni, volevano colpire un mercatino di Natale nella Bassa Baviera, nel distretto di Dingolfing- notizie.it
IL NOSTRO NATALE SI VIVE… tutti insieme!!! Ieri Santa Lucia ed i mercatini al Borgo dei Presepi, nel nostro Centro storico. Oggi ancora con i mercatini alla Marina. Abbiamo acceso il Natale fuscaldese - facebook.com facebook