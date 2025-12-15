I licei quadriennali sono positivi per gli studenti non è vero quel che dice Eduscopio INTERVISTA a Roberto Pasolini
I licei quadriennali offrono benefici agli studenti, contrariamente alle critiche di Eduscopio. In questa intervista, Roberto Pasolini, esperto statistico, spiega come, se ben strutturati, questi percorsi possano risultare positivi, sfatando alcuni pregiudizi e sottolineando l’importanza di un’organizzazione efficace.
“ Non è vero che i percorsi quadriennali sono negativi per gli studenti, da statistico non metto in discussione le analisi dei dati fatta dalla Fondazione Agnelli, di cui non sono in possesso, posso dire, per quel che mi riguarda, che se ben organizzati – come chiede anche Andrea Gavosto –, è vero l’opposto, ossia sono positivi per gli studenti.” L'articolo . Orizzontescuola.it
