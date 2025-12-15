I leader europei | Con Usa impegno per una forza multinazionale a Kiev Trump | Dialogo positivo mai così vicini alla pace

I leader europei e gli Stati Uniti rafforzano la collaborazione sulla crisi ucraina, annunciando un impegno condiviso per una forza multinazionale a Kiev. A Berlino si svolgono colloqui sul piano di pace in 20 punti, mentre Trump evidenzia un dialogo positivo e una vicinanza crescente verso la pace. Invitati alla cena con gli europei, Witkoff e Kushner partecipano al dibattito internazionale.

© Xml2.corriere.it - I leader europei: «Con Usa impegno per una forza multinazionale a Kiev». Trump: «Dialogo positivo, mai così vicini alla pace» I colloqui di Berlino sul piano di pace per l'Ucraina in 20 punti. Witkoff e Kushner invitati alla cena con gli europei.

