I leader europei | Con gli Usa impegno per una forza multinazionale a Kiev Trump | Dialogo positivo le cose vanno bene

I leader europei e statunitensi si sono riuniti a Berlino per discutere il piano di pace in Ucraina, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione internazionale e promuovere una soluzione condivisa. Tra i temi trattati, l'impegno per una forza multinazionale a Kiev e il dialogo con Donald Trump, che ha espresso ottimismo sullo stato delle relazioni e delle negoziazioni.

I colloqui di Berlino sul piano di pace per l'Ucraina in 20 punti. Witkoff e Kushner invitati alla cena con gli europei. Trump: Sono diventato amico di molti leader europei, mi impegno ad aiutarli. I leader europei a Berlino: 'Impegno per una forza multinazionale'. Merz: 'Putin fermi le bombe a Natale'. Dirigenti americani: 'Crediamo che i russi accetteranno le garanzie di sicurezza per Kiev nell'accordo finale'.

Europei e Usa, impegno per una forza multinazionale in Ucraina - "I leader europei e degli Usa si sono impegnati a collaborare per fornire solide garanzie di sicurezza e misure di sostegno alla ripresa economica per l'Ucraina nel contesto di un accordo sulla fine d ... msn.com

A Berlino, Giorgia Meloni partecipa al vertice sull’Ucraina con gli altri leader europei. Purtroppo, però, le bozze che circolano rispetto alla risoluzione del governo in previsione del Consiglio europeo sono veramente preoccupanti. Sembrerebbe che il governo - facebook.com facebook

