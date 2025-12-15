I leader europei | Con gli Usa impegno per una forza multinazionale a Kiev Sostegno a Zelensky se consulterà il suo popolo

I leader europei si sono riuniti a Berlino per discutere un piano di pace per l’Ucraina, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione internazionale e sostenere Zelensky. Durante i colloqui, è emersa la volontà di creare una forza multinazionale a Kyiv e di mantenere un dialogo aperto con il governo ucraino, coinvolgendo anche figure come Witkoff e Kushner.

I colloqui di Berlino sul piano di pace per l'Ucraina in 20 punti. Witkoff e Kushner invitati alla cena con gli europei. Trump: Sono diventato amico di molti leader europei, mi impegno ad aiutarli. Europei e Usa, impegno per una forza multinazionale in Ucraina - "I leader europei e degli Usa si sono impegnati a collaborare per fornire solide garanzie di sicurezza e misure di sostegno alla ripresa economica per l'Ucraina nel contesto di un accordo sulla fine della guerra".

Merz: inviati americani partecipano ai colloqui europei sull'Ucraina - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha confermato che gli inviati statunitensi Steven Witkoff e Jared Kushner parteciperanno a un incontro con i leader europei questa s ... libero.it

