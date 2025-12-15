I lavoratori del Louvre hanno deciso di scioperare, protestando contro le condizioni di lavoro all’interno del celebre museo di Parigi. La decisione è stata presa dopo un voto, portando alla chiusura temporanea del museo e attirando l’attenzione sull’importanza di migliorare le condizioni per il personale.

© Ilfattoquotidiano.it - I lavoratori del Louvre votano a favore dello sciopero: chiuso il museo di Parigi

I lavoratori del museo del Louvre hanno votato oggi a favore di uno sciopero per protestare contro le condizioni di lavoro. Lo riferisce il sindacato Cfdt, spiegando che il voto è stato espresso durante una riunione di 400 lavoratori stamattina e che è stato deciso di scioperare per l’intera giornata. Il museo oggi non ha aperto. Un avviso sul suo sito web informa i visitatori che “il museo per il momento è chiuso”. Lo sciopero giunge dopo l’imbarazzante furto di gioielli avvenuto a ottobre nel museo in pieno giorno. Nel loro avviso di sciopero alla ministra della Cultura Rachida Dati la scorsa settimana, i sindacati Cfdt, Cgt e Sud avevano affermato che il Louvre era in “crisi”, con risorse insufficienti e “condizioni di lavoro sempre più deteriorate”. Ilfattoquotidiano.it

