I giudici di Torino liberano l'imam che giustificava la strage del 7 ottobre. Meloni: come difendiamo la sicurezza degli italiani?

La Corte d’Appello di Torino ha deciso che l’Imam Mohamed Shahin non deve essere trattenuto al Cpr di Caltanissetta e potrà quindi fare ritorno a Torino e alla sua moschea del quartiere San Salvario. Shahin era recluso nel Cpr della città siciliana dallo scorso 24 novembre, dopo un provvedimento di espulsione firmato dal ministero dell’Interno conseguente ad alcune frasi pronunciate in piazza dall’Imam sull’attacco del 7 ottobre e sull’azione di Hamas. Il Viminale farà ricorso in Cassazione. La Corte d’Appello di Torino – sezione protezione internazionale – ha accolto il ricorso presentato dai legali di Shahin, rilevando che “sono emerse nuove informazioni tali da mettere in discussione la legittimità del trattenimento” e che “il procedimento relativo alle frasi proferite alla manifestazione del 9 ottobre 2025 () è stato immediatamente archiviato da parte della stessa Procura () atteso che le dichiarazioni del trattenuto sono ‘espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato'”. Secoloditalia.it

